Оккупанты ударили по Днепропетровщине: погибли люди, есть пострадавшая. Фото

В ночь на 21 января российские войска атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки разбиты жилые дома и авто в Кривом Роге.

А в Синельниковском районе области оккупанты убили двух человек, есть также пострадавшая. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Удар по Кривому Рогу

По словам чиновника, по Кривому Рогу враг среди ночи ударил ракетами.

"Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто", – отметил Ганжа.

Начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко тем временем добавил: в результате атаки пострадавших и погибших среди жителей города нет.

В Синельниковском районе россияне убили двух человек

По Синельниковскому району российские оккупанты били дронами. Под вражескими ударами оказались Васильковская и Роздорская громады.

"Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", – рассказал Ганжа.

На местах попаданий возникли пожары. Повреждены три частных дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Запорожье "Шахедами". В результате вражеской атаки три человека погибли. Без электричества осталось почти 1500 абонентов.

Также стало известно, что после комбинированной атаки РФ накануне тысячи домов в Киеве без отопления, в некоторых областях заявили о критической ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!