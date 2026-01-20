Россия атаковала Запорожье 'Шахедами': трое погибших, без электричества остались почти 1500 абонентов. Фото и видео

Российские террористы пятый день подряд атакуют Запорожскую область "шахедами", пытаясь полностью выбить энергетическую инфраструктуру и вызвать блэкаут. В течение вторника, 20 января, оккупанты неоднократно наносили удары по Запорожью, атаки продолжились и вечером. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале. Он отметил, что из-за вражеского удара без света остались более полутора тысяч домов.

Днем враг нанес удары по Запорожскому району и областному центру. Погибли два человека: один человек погиб в Терсянке, еще один человек — от удара БПЛА по городу.

Вечером ситуация снова обострилась. В 18:35 враг атаковал жилые кварталы Запорожья. По информации Нацполиции, оккупанты направили на областной центр десятки беспилотников типа Shahed/"Герань-2".

В результате удара по областному центру повреждены по меньшей мере 6 частных домов, сгорели три автомобиля.

По состоянию на 20:00 известно о гибели трех человек, еще двое получили ранения.

"Россияне унесли жизни супругов: 48-летнего мужчины и 43-летней женщины. Погиб и их 57-летний сосед", – сообщил Федоров.

Как уточнили в полиции, супруги сгорели в одном из автомобилей, которые вспыхнули из-за "прилета". Взрывом также убило мужчину, который проходил мимо.

Количество пострадавших уточняется. Всем травмированным оказывается медицинская помощь.

"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", – сообщил глава ОГА.

В результате обстрела в одном из районов города загорелся жилой дом, огонь охватил площадь 50 кв. м. Чрезвычайники ликвидировали пожар, сообщили в ГСЧС.

Неизменной целью российских террористов остаются объекты энергетики. Враг и на этот раз нанес ущерб энергетике.

"Из-за вражеского удара без электричества остались почти 1500 абонентов", – сообщил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 19 января, российские оккупанты нанесли два удара по жилому сектору Запорожья. В результате атаки ранения получили семь гражданских жителей. Повреждения получили частные жилые дома, в нескольких местах возникли возгорания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!