Под ударом был жилой сектор: оккупанты атаковали Запорожье, пострадали семь человек. Фото и видео

Российские войска нанесли два удара по жилому сектору Запорожья. В результате атаки ранения получили семь мирных жителей, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

О последствиях обстрела сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Информация обнародована в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

В результате вражеского удара ранения получили женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина. Состояние пострадавших уточняется, медики работают с каждым индивидуально. По предварительным данным, погибших нет.

Россияне нанесли по городу два удара. Повреждения получили частные жилые дома и гаражи, в нескольких местах возникли возгорания. К ликвидации последствий атаки были привлечены все экстренные службы — спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители, которые оперативно прибыли на места попаданий. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 гражданам, из них 2 ребенка. По состоянию на 15:16 работы по ликвидации последствий атаки были завершены.

В областной власти отмечают, что экстренные службы Запорожья работают в усиленном режиме и координированно реагируют на каждый вызов, связанный с вражескими обстрелами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожской области продолжается эвакуация мирных жителей из прифронтовой зоны, которая страдает от ударов страны-агрессора РФ.

Во вторник, 9 декабря, офицеры-спасатели Пологовского районного сектора вывезли из-под обстрела четыре поколения большой семьи, которая теперь будет начинать жизнь в другом, более безопасном месте.

Были спасены три женщины – 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому только недавно исполнился один год.

Спасатели вывезли семью в транзитный центр в Запорожье. В дальнейшем семью поездом эвакуируют в новое безопасное место жительства.

