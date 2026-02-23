Поражен район сосредоточения ракетного подразделения и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам россиян на временно оккупированных территориях Украины. В итоге поражено сосредоточение ракетного подразделения, средства логистики и пункты управления оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 23 февраля. Информация о потерях врага и объем нанесенного ущерба пока уточняется.

"В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

Что известно

23 февраля во временно оккупированном Крыму был нанесен удар по району сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, вооруженной береговыми ракетными комплексами "Бастион". Зафиксировано попадание по определенным целям, информация о потерях противника уточняется.

Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов группировки войск "Юг".

Кроме того, вблизи Великой Новоселки этой же области нанесен удар по складу материально-технических ресурсов оккупантов.

В районе Покровки Николаевской области поражен пункт управления беспилотниками десантно-штурмового полка противника.

"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий. Дальше будет!" – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ атаковали ряд важных объектов, которые обслуживают российское войско. Среди пораженных целей, в частности, предприятие, производящее межконтинентальные и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля и два самолета россиян. Также под удар попала вражеская реактивная система залпового огня в Запорожской области.

