Россия уже никогда не оправится: какие потери понесла армия оккупантов в Украине за четыре года полномасштабной войны

24 февраля 2022 года российские оккупационные войска вторглись в Украину для проведения молниеносной и сокрушительной общевойсковой операции по захвату большей части страны. Но буквально с первых же дней у РОВ все пошло не по плану, и на сегодняшний день эта война стала самой кровавой в истории как современной РФ, так и со времен СССР после Второй мировой. Но насколько разрушительной она стала именно для агрессора – России?

Четыре года назад Россия вторглась в Украину группировкой общим количеством 180 тысяч оккупантов. Конечно же, такого количества сил и средств критически не хватало для проведения общевойсковой операции по захвату нашей страны, вследствие чего РОВ очень быстро стали испытывать нехватку ресурса и терпеть поражение за поражением.

При этом пиковые показатели захвата территории Украины российскими оккупантами отмечались именно в начале 2022 года, когда, как бы это странно ни звучало, российская группировка была наименьшей по своей численности.

Данный материал, я думаю, должен стать той самой лакмусовой бумажкой, которая отражает реальные возможности российской армии и позволит оценить дальнейший потенциал РОВ при совершенно разных сценариях развития событий – включая объявление режимом Путина всеобщей мобилизации.

Потери противника

Уже не первый год я веду статистику и провожу анализ потерь оккупантов в пропорции к захватываемым площадям территории Украины – в еженедельном и ежемесячном измерении. Это не просто позволяет вывести усредненный показатель динамики повышения либо снижения эффективности наступательных действий противника, но и оценить ресурсозатратность таких действий.

Думаю, никого не удивлю, если отмечу, что российская армия в войне против Украины за четыре года потеряла больше людей, чем во всех войнах и конфликтах за время существования РФ, вместе взятых. Более того, даже если просуммировать потери СССР во всех войнах и конфликтах после Второй мировой войны и прибавить к этому показателю потери за время войны в Украине, так называемая "СВО" все равно будет кровавее.

Но при всем при этом нынешняя война оказалась и наименее эффективной в пропорции к захватываемым территориям из всех тех войн, в которых когда-либо принимали участие РФ или СССР.

2022 год

Как уже говорилось, на момент вторжения в Украину российская оккупационная группировка составляла 180 тысяч человек. Это были полностью штатно укомплектованные батальонно-тактические группы (БТГр), не испытывавшие дефицита в технике, боеприпасах и прочем материально-техническом обеспечении.

Только танков у группировки было около 2 500 – из 3 200 боеспособных на тот момент на вооружении ВС РФ.

Думаю, будет важным также упомянуть и о том, сколько всего техники было у России до полномасштабного вторжения в Украину. Не только боеспособной в составе войск, но и находившейся на базах хранения, доставшейся по наследству от СССР.

А это, по приблизительным оценкам, следующий арсенал:

танки – более 7 200 единиц;

ББМ – более 26 000 ед.;

БМП – более 7 700 ед.;

БТР – более 11 300 ед.;

артиллерия – около 24 000 ед.

Что из себя представляют сейчас эти запасы, я опишу ниже – по итогу 2025 года. А вот чем закончился 2022-й для российских оккупантов?

По завершении первого года полномасштабной войны РОВ захватили 64 733 км² территории Украины, понеся при этом суммарные потери в 92 920 личного состава.

Из-за катастрофических потерь в России вынуждены были экстренно проводить гибридную всеобщую мобилизацию, получившую название "частичной". Это позволило призвать в состав РОВ 300 тысяч человек, которые поступательно отправлялись на фронт в период 2022-2023 годов.

По итогу 2022-го российская группировка увеличилась до 360 тыс. человек.

2023 год

В 2023-м Силы обороны Украины проводили контрнаступательную операцию, которая позволила вернуть 200 км² территории Украины, а потому итогом 2023 года для РОВ стала именно потеря территорий – несмотря на их наступление, особо активно развернувшееся в октябре.

В целом враг понес в течение 2023 года потери в 253 290 человек.

В свою очередь, в течение года группировка выросла с 360 тысяч до 490 тыс.

2024 год

Именно с 2024-го начинает отчетливо просматриваться тенденция диспропорции наличия у противника намного большей группировки, нежели в самом начале полномасштабного вторжения, – и при этом сокращения захватываемых территорий в десятки раз.

По итогу 2024 года РОВ захватили 3 318 км² территорий Украины при потерях в 440 790 личного состава и увеличении численности группировки в течение года с 490 тысяч до 600 тыс.

2025 год

В 2025-м армия России захватила 4 329 км² территории Украины – при потерях в 418 010 л/с и увеличившейся численности группировки РОВ с 600 тысяч до 710 тыс.

Фактически площади захватываемых РОВ территорий в сравнении с первым годом войны уменьшились в 15 раз – при увеличении потерь в 4,5 раза, но и росте группировки в четыре раза.

Таким образом, рост группировки никоим образом положительно не сказался на эффективности наступательных действий ввиду перехода РОВ на боевые действия преимущественно пехотной компонентой.

Кроме того, именно в 2025 году были зафиксированы две особенности потерь РОВ.

Первая – со второй половины года российская группировка численностью 710-715 тыс. так и не изменилась в количественном составе. То есть командование РОВ компенсировало ежемесячные потери путем мобилизационных мероприятий буквально в ноль.

Вторая особенность – с октября 2025-го в статистике ежемесячных потерь РОВ число убитых стало составлять около 65% от общего количества. Зачастую средний показатель соотношения убитые-раненные это 1 к 3 и выше. Но именно российская армия стала одной из первых в истории войн и конфликтов, когда пропорция стала обратной, практически 3 к 1.

А вот особенностью уже 2026 года стало то, что в январе в России впервые за месяц мобилизовали меньше людей, чем потеряли на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, в январе мобилизация в РФ составила около 22 тыс человек, в то время как потери – 31 710.

А что же арсеналы? А они на сегодняшний день имеют следующий вид:

танки – более 2 000 единиц;

ББМ – более 9 500 ед.;

БМП – более 2 300 ед.;

БТР – более 5 000 ед.;

артиллерия – около 9 000 ед.

Отдельно можно разобрать вопрос состояния оставшейся техники, примерно треть которой по каждой из категорий непригодна к восстановлению. Но главное другое…

Выводы

За четыре года полномасштабной войны российская оккупационная группировка, несмотря на свое постоянное количественное увеличение, демонстрирует пропорциональное снижение эффективности наступательных действий и рост потерь.

За четыре года войны Россия потеряла такое количество техники, которое не только сказалось на боеспособности ее армии, но и в целом российский ВПК никогда уже не сможет компенсировать собственным производством.

Негативные тенденции коснулись не только эффективности ведения боевых действий, но и возможности наращивать группировку, компенсировать потери, мобилизовать нужное количество личного состава.

Россия никогда не оправится от тех людских и военно-технических потерь, не говоря уже об экономических, ресурсных, репутационных и прочих, которые она понесла за прошедшие четыре года развязанной ею войны.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".