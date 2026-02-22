В прошлом году Россия впервые потеряла на войне больше личного состава, чем смогла привлечь в ряды армии, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в 2025 году потери российской армии превысили количество привлеченных в армию.

Сырский привел конкретные цифры в разговоре с журналистами Le Monde. Он отметил, что в 2025 году России удалось мобилизовать и призвать 406 тысяч человек, однако общие потери погибшими и ранеными составили около 418 тысяч военных.

"Несмотря на то, что в 2025 году удалось мобилизовать и призвать 406 тыс. человек, их общие потери погибшими и ранеными составили примерно 418 тыс. солдат", – сказал генерал.

Баланс сил на фронте

По словам главнокомандующего, эти показатели следует рассматривать в более широком контексте. В том же году численность российских наступательных сил увеличили до 713 тысяч военнослужащих. То есть, несмотря на высокий уровень потерь, Россия продолжала наращивать группировку.

Сырский также сообщил, что украинские военные ежедневно выводят из строя от 1000 до 1100 российских солдат – убитыми или ранеными. Он отметил, что рост потерь противника стал одним из результатов введения корпусной реформы в украинской армии.

Ежедневные показатели потерь

Самое важное, по словам генерала, – это стабильный ежедневный уровень поражения российских подразделений. Украинские силы обороны, как он отметил, ежедневно уничтожают или ранят до тысячи и более военных РФ. Именно это влияет на соотношение между мобилизацией и потерями.

В то же время Сырский подчеркнул, что не комментирует ход дипломатических переговоров. Но он выразил обеспокоенность тем, чтобы Украина не была вынуждена отказаться от своих территорий.

"До завершения переговоров моя задача заключается в том, чтобы, что бы ни произошло, нашими действиями на поле боя не допустить продвижения врага вглубь нашей обороны и освободить нашу территорию, где это возможно. Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В свою очередь оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

