Украинские войска продвинулись у Славянска и Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка: анализ ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В свою очередь оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Небольшие российские группы пехоты пытаются вклиниться в оборону ВСУ, чтобы атаковать с тыла. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на Донбассе

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец 4 февраля сообщил, что ВСУ сохраняют позиции на западной и юго-восточной окраинах Закитного (к северо-востоку от Славянска). Эксперт заявил, что украинские войска также сохраняют позиции в Свято-Покровском (к востоку от Славянска) и что российские войска пытаются продвинуться через населенный пункт к Ризниковке (к западу от Свято-Покровского), указывая на то, что украинские войска сохраняют позиции в западной части Свято-Покровского и в Ризниковке.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 февраля, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы Т-0401 Гуляйполе-Пологи к югу от Гуляйполе. Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 14, 16 и 31 января, а также 4 февраля, демонстрирующие российские операции по проникновению в Святопетровку (северо-западнее Гуляйполя) и в Старукраинку (западнее Гуляйполя), а также геолокационные видеоматериалы, опубликованные 31 января и 1 февраля, демонстрируют удары украинских сил по российским позициям вдоль дороги С-080606 Гуляйполе-Прилуки.

Опубликованные 3 февраля видеозаписи с геолокацией показывают, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Иванополья (к юго-востоку от Константиновки). В свою очередь российские войска захватили Минковку (к северо-востоку от Константиновки) ранее, что указывает на то, что российские войска, вероятно, также захватили Орехово-Васильевку (к юго-востоку от Минковки).

Российские войска атаковали вблизи и внутри самой Константиновки; к северо-востоку от Константиновки возле Миньковки; восточнее Константиновки возле Предтечино; юго-восточнее Константиновки в районе Щербиновки, Плещевки и Иванополья; южнее Константиновки в районе Клебан-Быка; и юго-западнее Дружковки в районе Софиевки и Новопавловки и в сторону Павловки.

