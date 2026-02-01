Украинские военные поразили ремонтную базу и пункты управления БпЛА противника – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди пораженных в ночь на 1 февраля целей вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

Досталось захватчикам и на территории РФ, в частности в Курской и Брянской областях. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", – отметили в ГШ ВСУ.

На оккупированных территориях Украины у захватчиков горит земля под ногами

По данным Генштаба, вблизи населенного пункта Розовка в Запорожской области защитники поразили ремонтную базу подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

На оккупированной части Запорожья, согласно карте DeepState, есть два населенных пункта с названием Розовка. Один из них расположен вблизи админграницы с Донецкой областью, другой – неподалеку от временно оккупированного Мелитополя. Возле какого из них захватчиков настигла "карма", в ГШ не уточнили.

В районе Мирнограда в Донецкой области Силы обороны попали по пункту управления БпЛА врага, командно-наблюдательному пункту роты, а также сосредоточению живой силы противника.

Нет покоя оккупантам и на территории РФ

Несколько результативных ударов нанесли Силы обороны накануне, 31 января, по захватчикам на территории РФ.

В частности, поражен пункт управления БпЛА противника в районе населенного пункта Некислица Брянской области РФ.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

"Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, девять артиллерийских систем, 206 беспилотных летательных аппаратов, 62 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

