Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 1090 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 090 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 240 тыс. 680 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 1 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали шесть танков (11 625), три боевые бронированные машины (23 980), девять артиллерийских систем (36 777), 206 БпЛА оперативно-тактического уровня (120 134).

Также уничтожено 62 единицы автомобильной техники и автоцистерн (76 439) и одна единица спецтехники (4 055)

За сутки Россия потеряла 287 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 632 РСЗО, 1 290 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ВСУ показали, как дронами уничтожили разведгруппу армии РФ. От украинских воинов оккупанты попытались спрятаться в дренажных трубах, где и нашли свой конец.

Также сообщалось, что Силы обороны отбили штурм Гришино, нанеся врагу потери в технике и живой силе.

