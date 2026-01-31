У врага минус техника и личный состав: Силы обороны отбили штурм Гришино. Видео

Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области, нанеся врагу существенные потери в технике и живой силе. Российские войска пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

Однако украинские подразделения остановили наступление на подступах к селу и его окрестностях. Соответствующие кадры показал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На направлении Гришино, что на северо-западе от Покровска, растет активность российских захватчиков.

Враг решил ускорить темпы наступления после неудачных попыток прорыва с помощью тактики инфильтрации и осуществил механизированный штурм с тремя единицами бронетехники.

Украинские военные 155-й отдельной механизированной бригады во взаимодействии со смежными подразделениями вступили в бой и успешно отбили наступление, уничтожив две бронемашины и более десяти российских солдат.

Часть оккупантов сбежала с поля боя, продолжаются поиски и ликвидация остатков вражеской пехоты, в частности на территории самого Гришино.

На видео видно работу украинских военных во время отражения штурма и контроль над подступами к населенному пункту.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские войска сдерживают продвижение оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Опубликованные 28 января видеозаписи с геолокацией показывают, что силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Покровска. Тем временем путинская армия атаковала вблизи и внутри Покровска.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

