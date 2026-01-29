Украинские войска продвинулись в Покровском районе: анализ боевых действий от ISW. Карта

На Покровском направлении украинские войска сдерживают продвижение оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Опубликованные 28 января видеозаписи с геолокацией показывают, что силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

В свою очередь путинская армия атаковала вблизи и внутри самого Покровска. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои за Покровск

По информации аналитиков ISW, оккупационная армия РФ наступала к северо-западу от Покровска около населенного пункта Гришиной; к северу от Покровска, около Родынского и Билецкого; и к юго-западу от Покровска, около Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Операторы беспилотников и артиллерийские подразделения 15-й мотострелковой бригады; ударного отряда "Ирландцы" бригады беспилотников "Гром-Каскад" (предположительно 4-й воздушно-десантной и противовоздушной армии); и отряда "Смуглянка" действуют в направлении Покровска.

Артиллерийские подразделения 74-й мотострелковой бригады ВС РФ предположительно действуют вблизи Гришиного. Операторы беспилотников FPV 80-го отдельного разведывательного батальона "Спарта" наносят удары по украинским силам вблизи Билецкого.

Тактика врага на Донбассе

Также российская армия наращивает темп наступательных операций на других участках фронта в Донецкой области. В частности, враг активнее ведет наступление на Славянском направлении, а в Серебрянском лесу и Северске захватчики накапливают военнослужащих и технику для последующих атак.

Силы обороны Украины сообщили, что россияне хотят установить контроль над берегами реки Северский Донец и закрепиться на местных высотах, чтобы получить огневой контроль над украинскими позициями в тылу. Российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации огневых групп для попытки проникновения на тактические тыловые позиции украинских войск.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский заявил о кардинальном изменении тактики поражения, которую применяют украинские воины. При ударах по вражеским целям они делают ставку на технологии и быструю адаптацию.

