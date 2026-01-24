ВСУ кардинально изменили тактику поражения целей РФ: Сырский рассказал, как работают сейчас

Вооруженные силы Украины кардинально пересмотрели подходы к ведению войны и поражению целей противника, сделав ставку на технологии и быструю адаптацию. Украинский опыт уже влияет на формирование новых военных доктрин и подходов к безопасности в евроатлантическом пространстве.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая во время стратегического диалога в рамках заседания Военного комитета НАТО. Сырский отметил, что война в Украине давно вышла за пределы регионального конфликта и стала пространством, где решается будущее глобальной безопасности.

События на таких направлениях, как Покровск, Купянск или в акватории Черного моря, непосредственно влияют на то, как будут действовать армии НАТО в будущем. По его словам, современная война меняется быстрее, чем успевают обновляться военные учебники, а старые догмы уже не работают.

Главнокомандующий сообщил, что ВСУ изменили философию поражения целей. Вместо массированного огня по большим площадям украинские военные переходят к точечному уничтожению объектов противника с применением дешевых и эффективных средств.

Он подчеркнул, что стоимость одного дрона может составлять около 500 долларов, тогда как уничтоженная цель оценивается в миллионы.

Отдельное внимание Сырский уделил роли радиоэлектронной борьбы.

По его словам, без преимущества или хотя бы паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие быстро теряет эффективность. Украинские военные научились создавать так называемый "купол РЭБ" для защиты техники, а также окопные системы радиоэлектронной борьбы для прикрытия пехоты на передовой.

"В прошлом году, в частности благодаря технологизации, нам удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом", – отметил Сырский.

Он поблагодарил страны-партнеры за поддержку, подчеркнув, что без международной помощи Украина не смогла бы выстоять.

В то же время Сырский предостерег, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины. По его убеждению, время полурешений уже прошло, а война доказала: хотя количество сил имеет значение, решающими становятся именно технологии и скорость адаптации.

В этом контексте Украина призывает партнеров не только продолжать поддержку, но и предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора, ведь сочетание возможностей НАТО с уникальным боевым опытом ВСУ является ключом к безопасности всего евроатлантического пространства.

"Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, – это формула безопасности для всего евроатлантического пространства. Вместе – сильнее. Слава Украине!" - резюмировал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска на Харьковщине создали тактическую зону поражения в радиусе 25 км от линии фронта. В ней операторы дронов Сил обороны уничтожают до почти 90% российских сил, пытающихся подобраться к украинским позициям в районе Купянска. Это существенно усложняет для оккупантов попытки отбить Купянск, ведь они практически не могут передвигаться и маневрировать вблизи линии соприкосновения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!