Поднялся дым: в российском Тихорецке атакована нефтебаза. Фото и видео

Ночью 12 марта в городе Тихорецк Краснодарского края РФ прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Целью атаки беспилотников стала местная нефтебаза.

В результате удара на территории объекта начался масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Еxilenova+.

Подробности атаки

В течение ночи БПЛА атаковали перевалочную нефтебазу "Тихорецкая", которая входит в ОАО "Черномортранснефть" и является одним из крупнейших и стратегически важных узлов системы магистральных нефтепроводов России.

Очевидцы заявили, что в Тихорецком районе "из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы". При этом россияне пожаловались, что слышали не менее 15 сильных взрывов.

Геолокационные данные подтверждают, что пожар зафиксирован непосредственно на территории перевалочной нефтебазы.

В МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что общая площадь пожара на территории перевалочной нефтебазы "Тихорецкая" составляет 150 кв. метров. В тушении пожара принимают участие 83 человека и 26 единиц техники.

Также в сети пишут, что кроме Тихорецка под массированной атакой дронов была Анапа и Витязево. Местные чиновники по состоянию на 6:00 утра не комментировали атаку БПЛА в этих населенных пунктах.

Что известно о нефтебазе

Перевалочная нефтебаза "Тихорецкая"входит в структуру ОАО "Черномортранснефть" (дочернее предприятие "Транснефти"). Его основная задача – прием, хранение и дальнейшая перекачка нефти, идущей из различных регионов в сторону экспортных терминалов на Черном море, в первую очередь в порт Новороссийска,

Общий объем резервуарного парка составляет около 380 тыс. кубометров. К базе подведены железнодорожные пути и автомобильные подъезды, что делает её мультимодальным перевалочным узлом. Нефтебаза "Тихорецкая" является точкой пересечения нескольких крупных магистралей. Отсюда начинаются важные участки нефтепроводов, например, направление "Тихорецк – Новороссийск".

