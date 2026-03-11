В российском Тольятти атакован химзавод: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 11 марта беспилотники массированно атаковали город Тольятти Самарской области РФ. Целью удара стало предприятие химической промышленности "КуйбышевАзот".

Видео дня

После прилета БПЛА на территории завода возник масштабный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Удары по Тольятти

Местные жители пожаловались, что опасность атаки БПЛА была объявлена в Самарской области около 02:00 ночи. В международнлм аэропорту Самара были введены ограничения на полеты воздушных судов.

Спустя некоторое время после оглашения воздушной тревоги в небе над Самарой и Сызранью прогремели около 10 взрывов. Российские пропагандисты утверждали, что ПВО уничтожает украинские дроны-камикадзе на подлёте, в то время как местный губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил прилеты по химзаводу.

Глава региона заявил, что в результате обстрела в Тольятти был повреждён промышленный завод. По его словам, в настоящее время проводятся необходимые работы по восстановлению объекта.

В минобороны РФ заявили, что ночью в Самарской области работала противовоздушная оборона, однако пожар на территории химзавода не прокомментировали. Также в террористическом ведомстве рассказали, что в течение ночи якобы сбили 185 украинских БПЛА.

Что известно о предприятии

"КуйбышевАзот" – это один из столпов химической промышленности РФ. Если большинство азотных заводов сосредоточены на удобрениях для сельского хозяйства, то "КуйбышевАзот" уникален своей специализацией на капролактаме и его производных – основа для конструкционных пластиков и синтетических тканей.

Это единственное предприятие в России, которое осуществляет полный цикл переработки от бензола до капролактама, полиамида-6 (нейлона) и технических нитей. Входит в десятку крупнейших производителей капролактама в мире. Даже в условиях санкций компания сохраняет зарубежные активы, включая заводы в Индии и Китае.

Влияние "КуйбышевАзота" на армию не всегда очевидно, так как завод не выпускает вооружение напрямую. Однако он поставляет критически важное сырье второго и третьего уровней, без которого работа ВПК остановилась бы.

Будучи крупным производителем аммиачной селитры и азотной кислоты, предприятие является частью сырьевой цепочки для производства промышленных и военных взрывчатых веществ.

Напомним, в Кировской области страны-агрессора России беспилотник атаковал завод "УралХим". В результате удара предприятие временно остановило производство аммиака.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!