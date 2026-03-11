Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

Утром 11 марта российские войска ударили по Харькову. Под ударом оказался частный сектор и гражданское предприятие.

Известно о семи пострадавших, также есть предварительная информация о двух погибших. О последствиях террора рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Россия атаковала Харьков

Об утреннем ударе российского дрона по Харькову Терехов сообщил около 8 часов утра.

"Зафиксирован удар "Шахеда" по частному сектору Шевченковского района. Детали выясняем", – писал тогда городской голова Харькова.

Уже через 10 минут он заявил об ударе по гражданскому предприятию, в результате которого пострадали люди.

"Сейчас известно о четырех пострадавших", – уточнил Терехов.

В 08:19 он сообщил о двух погибших в результате российской атаки.

По состоянию на 08:27 было подтверждено две жертвы удара врага, а количество пострадавших возросло до пяти.

"По предварительной информации, все пострадавшие – в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Из-за вражеского удара горит гражданское предприятие", – отмечал тогда начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, госпитализированы женщины 47-ми, 50-ти и 60-ти лет, а также мужчины 39 и 49 лет.

"Предварительно, у всех – взрывные ранения с травмами различной степени", – уточнил Синегубов.

К 9 часам количество пострадавших возросло до шести человек, а в 09:26 начальник Харьковской ОВА рассказал, что ранения получили семь человек.

"В больницу доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

На месте прилета работают все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, Харьков за минувшие сутки захватчики атаковали неоднократно. Вечером 9 марта враг ударил дроном, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе и ребенок. Ночью же после новой атаки были повреждены дома, пострадали четыре человека.

