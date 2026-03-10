Оккупанты атаковали Харьков: повреждены дома, пострадали четыре человека

В ночь на 10 марта российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Харьков. С помощью БПЛА захватчики ударили по Холодногорскому району.

Видео дня

В результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия обстрела

По информации ОВА, четверо человек – 58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка пострадали в результате удара вражеского БПЛА. Мирные жители получили помощь медиков на месте.

Также в областной администрации уточнили, что российский беспилотник попал в дорогу. Вследствие взрыва повреждены 3 частных домовладения и автомобиль. На месте работают все экстренные службы.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил, что в числе пострадавших оказалась 10-летняя девочка. По информации мэра, в результате попадания "Шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На месте работали спасатели, медики и коммунальные службы.

Накануне удара по Холодногорскому району российские террористы атаковали жилые кварталы в Индустриальном районе Харькова. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, вечером 9 марта вследствие атаки беспилотников ранения также получили четверо человек, из которых один ребенок.

Вследствие вечернего обстрела в областном центре горело два автомобиля, выбиты окна в многоэтажных жилых домах. На месте российского теракта работали сотрудники ГСЧС Украины.

Напомним, 9 марта войска РФ атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия взрывов, известно о 10 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

