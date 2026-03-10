ВСУ отминусовали 950 оккупантов и сожгли 73 артсистемы: в Генштабе озвучили данные о потерях врага

В течение суток 9 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Видео дня

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 274 990 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 13 танков, 7 бронемашин и 73 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 758 танков, 24 174 ББМ и 38 202 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1679 единиц реактивных систем залпового огня и 1328 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 349 вертолетов и 168 809 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4403 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 31 российский корабль, утилизировали 82 510 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4087 – специальной техники.

Напомним, силы беспилотных систем ВСУ в очередной раз поразили ценную технику и склады врага – этот раз на оккупированных территориях Украины. В частности, во время ночной "охоты" Птицы Мадьяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляют, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!