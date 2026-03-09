Дроны поразили российский ЗРК 'Тор' и комплекс РЭБ 'Житель': подробности точных ударов. Видео

Силы Беспилотных Систем ВСУ в очередной раз поразили ценную технику и склады врага – этот раз на оккупированных территориях Украины. В частности, во время ночной "охоты" Птицы Мадьяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель".

Для атаки по оккупантам украинские защитники использовали отечественные дальнобойные дроны FP-2. Об этом сообщил командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Детали поражения

Это произошло в ночь на 8 марта. СБС провели масштабную операцию на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, уничтожив ряд дорогостоящих целей врага.

Во время очередных вылетов пилоты 1-го отдельного центра СБС и 9-го батальона "Кайрос" успешно отработали по объектам, которые обеспечивали оборону и корректировку огня оккупационных войск.

Кроме ЗРК "Тор" и комплекса "Житель", который враг использовал для обнаружения и препятствования работе реактивных систем, под удар попали склады БПЛА противника, базы горюче-смазочных материалов и пункты материально-технического обеспечения.

Средний удар

"Тор" уже не "Житель". Птицы СБС насыщенно провели ночь в охоте за целями в ТОТ Донецкой, Луганской и Херсонской областей", – прокомментировал Роберт Бровди работу своих подчиненных.

Для поражения целей украинские защитники использовали дальнобойные дроны FP-2 отечественного производства. Эти беспилотники класса middle strike оснащены мощной боевой частью весом от 60 до 100 кг, что позволяет эффективно уничтожать бронированную технику и защищенные склады боеприпасов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают методично и удачно уничтожать драгоценную военную технику россиян, в том числе и на территории противника. Так, на Курщине украинские десантники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Гармонь".

Также Силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. Поражения осуществлялись как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

