Жизнь и устойчивость страны сейчас состоит из десятков факторов.

В этом посте я хочу затронуть некоторые из них, поэтому....

Об идеальном оружии, магическом мышлении, синдроме меншовартоси и Wunderwaffe, которая не спасет Вселенную.

Далее текст на языке оригинала.

На сьогодні ми дізналися "нову" інформацію про фактичну втрату 50 мільярдів гривень на закупівлі артилерійських боєприпасів, які так потрібні фронту.

Не мільйонів, а мільярдів.

Це чиста афера, я навіть обговорювати це не хочу. Це сором, жах та зрада. Фронт їх так і не побачив.

Але я хочу обговорити світоглядні питання, тому Лонгрід.

Ще з давніх давен, людство шукало, створювало легенди про ідеальне знаряддя Перемоги, яка вирішить одразу усі питання із ворогами.

Людині притаманне магічне мислення.

В слов'янських казках це меч-кладинець, у скандинавських молот Тора, в грецьких блискавка Зевса, Сударшана-чакра в індусів, в британських Ескалібур й таких назв безліч, як і богів в історії людства.

Певен, що в краманйонців була назва для супер кремня або супер палки.

Така вже природа розуму – шукати найпростіше ідеальне рішення.

Українців не минула ця доля.

Спочатку такими Вундервафлями були Байрактари, потім Джевеліни.

Пісні співали і дітей називали на їх честь.

Потім всі чекали Дани, М777, Краби та Цезарі...

Тут, доречі, всі молились на назву Екскалібур.... Яка тепер для артилеристів має декілька значень.

Потім з'явилися нові супер рішення – Хаймарси.

Ще через деякий час всі кричали про танки Абрамси та Леопарди. От нам їх дадуть і ми переможемо.

А ще сакральними стали F16, Патріоти, Штормшедоу...

Чого я ще не згадав?

Можна тільки подякувати партнерам за таку гігантську допомогу.

Але чомусь не подається, як супер зброя українські розробки - Ракета Нептун, ПТРК Стугна, САУ Богдана, БПЛ Лелека, РЕБ Буковель, БА Новатор...

Ця українська зброя брала участь у визволенні Києва, потопленні крейсера Москва, примусу до "Жесту доброї Волі" на острові Зміїний, та ще тисяч неопрелюднених операцій.

Не сакральна, бо українська?

Якийсь давній синдром меншовартості?

Ми намагаємося пишатися своїм, але воно не є для нас міфічним. Навіть своє, але заморське в нас викликає більше захоплення.

Я Вам клянуся, якщо українськи виробники перенесуть виробництва за кордон і почнуть виготовляти українську зброю з написами "Made in Zanzibar", то вони отримуватимуть більше коштів та уваги з боку Держави.

Наступною проблемою магічного мислення стала Нова Зброя Перемоги – Дрони.

А отже Танки, Артилерія, Пілотована авіація, Ракети тощо, вже не так вже і "потрібні".

Проблема магічного мислення в тому, що воно розбивається Реальністю.

Якщо весь воєнний бюджет вкладається в дрони, то нащо Вам люди?

Хай воюють дрони, це моя мрія, а не люди.

Біда в тому, що є Реальність.

А в реальності Вундервафлі не існує.

Потрібні і дрони, але основне вогневе ураження переднього краю противником наноситься авіацією, артилерією і дронами.

Нам потрібні артилерійські постріли, авіація та засоби до неї, нам потрібна броньована техніка, нам потрібні дрони, супутники і люди, нам дизель потрібен, автівки, генератори, міни, інженерна техніка, рефрежератори для перевезення 200, зв'язок...

Але люди з магічним мисленням, а це науковий термін, вважають, що артилерійські боєприпаси та все інше закупить, виробить Всесвіт, США, Європа, а ми вкладемо усі гроші в нову Wunderwaffe – дрони, як свого часу вклали у боєприпаси від Павлограду, яких досі не має на фронті.

На війні Життя визначає всебічне забезпечення.

Спекулювання на дронах, магічне мислення, відсутність артилерійських пострілів, пального, гармат та загалом всебічного забезпечення означає – Смерть.

А нам потрібне Життя.