Россия атаковала Днепр: повреждены дом и банк, среди пострадавших 12-летний мальчик. Фото и видео

Вечером в понедельник, 9 марта, войска РФ атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия взрывов, известно о семи пострадавших.

Видео дня

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа информировал о работе сил ПВО по вражеским целям. Он сообщил, что вследствие атаки россиян произошел пожар.

"Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка", – сказано в сообщении. Последствия атаки на город показало "Суспільне".

По состоянию на 00:39 известно уже о семи раненых из-за вражеской атаки на Днепр.

Помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику. Двух женщин госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта российские войска устроили дроновую атаку на Харьков. Вследствие вражеского удара по Индустриальному району пострадали по меньшей мере восемь человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!