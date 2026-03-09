Враг ударил дроном по Харькову: выбиты окна в домах, есть пострадавшие

Вечером в понедельник, 9 марта, российские войска устроили дроновую атаку на Харьков. Вследствие вражеского удара по Индустриальному району пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российский дрон попал возле жилых многоэтажек. Он отметил, что пожара в домах вблизи прилета нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек вспыхнули машины.

"По уточненной информации, в Индустриальном районе горят два автомобиля. Повреждено остекление двух многоэтажных домов и семи автомобилей", – добавили в ОВА.

Там сообщили, что на место прилета прибыли все службы: подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция. Пострадавшим оказывали медицинскую помощь.

По состоянию на 21:38 известно о пяти пострадавших, среди которых малолетний ребенок.

В ОВА сообщили, что среди пострадавших есть 16-летняя девушка, у нее диагностирована острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

