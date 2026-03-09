Среди жертв – двое детей: в Харькове завершили работы на месте российского удара, объявлен День траура. Фото

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

Видео дня

В городе сегодня объявлен День траура по жертвам этой атаки. Об этом сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Аварийно-спасательные работы на месте российского удара в Киевском районе Харькова продолжались более двух суток. Спасатели шаг за шагом разбирали тяжелые бетонные конструкции разрушенного жилого дома, чтобы добраться до людей, которые могли оставаться под завалами.

В результате поисковых работ под руинами пятиэтажки были обнаружены тела десяти погибших. Среди жертв – семилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка.

Кроме того, спасатели нашли фрагменты тел, поэтому окончательное количество погибших еще устанавливают. Для этого необходимо провести соответствующие экспертизы и идентификацию.

По предварительным данным, по меньшей мере 16 человек получили ранения в результате ракетной атаки. Среди пострадавших – трое детей.

Даже после завершения основной спасательной операции на месте трагедии продолжают работать кинологи с поисковыми собаками. По официальной информации, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

В результате российского удара значительные разрушения понесла не только многоэтажка. В целом повреждено около двадцати жилых домов, автомобили, а также учебное заведение.

Во время ликвидации последствий атаки из-под завалов было вывезено более 2400 кубометров строительных материалов.

К спасательной операции привлекли сотни специалистов. На месте работали подразделения ГСЧС, правоохранители, инженерные группы, верхолазы, кинологи с собаками, а также спасатели из других регионов Украины. Психологи оказали помощь десяткам людей, которые пережили эту трагедию.

Работу спасателей осложняли постоянные воздушные тревоги. Кроме того, во время проведения работ российские войска совершили повторные атаки по спасательным подразделениям.

В понедельник, 9 марта, в Харькове объявлен День траура по погибшим в результате российского удара. Город чтит память людей, жизнь которых оборвала атака российской армии.

По словам представителей власти, этот удар был целенаправленным – ракета попала прямо в жилую пятиэтажку ночью, когда десятки жителей дома спали.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это жестокое преступление оккупантов против наших мирных людей, которое мы никогда не забудем и никогда не простим", – отметил Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. 11 человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи.

Кроме того, из-за вражеской атаки погиб хоккеист команды "Белый Барс" 2017–2018 годов рождения Гордей Удовиченко. Трагедия произошла 7 марта: ракета разрушила дом, где Гордей жил с мамой Еленой Михайловной, которая работала учительницей начальных классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!