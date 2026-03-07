В Харькове российская ракета попала в многоэтажку: людей спасают из-под завалов, среди пострадавших есть ребенок

В ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БПЛА. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, есть значительные разрушения, вспыхнул пожар, под завалами оказались люди.

В ОВА отметили, что есть по меньшей мере шестеро пострадавших, среди которых ребенок. "Пострадал 11-летний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал глава ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до семи человек.

"Под завалами многоэтажки есть люди. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 6 марта, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. Под ударом баллистики также оказался Киев, там прогремела серия взрывов.

