Боронят Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку: Зеленский на Донбассе отметил государственными наградами воинов ряда бригад. Фото и видео

В пятницу, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетил передовую. В частности, Верховный Главнокомандующий ВСУ был на Донбассе, где среди прочего слушал доклады и награждал украинских защитников, которые сейчас защищают Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Украинский лидер, общаясь с воинами, в первую очередь интересовался их потребностями. Соответствующие фото- и видеоотчеты обнародовали сам глава государства и в его Офисе.

Дружковка

В Дружковке президент пообщался с воинами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Вместе с командующим ВСУ Александром Сырским он заслушал доклад командира.

Комбриг, полковник Анатолий Куликовский в докладе отметил, что российские оккупанты "рассчитывают захватить город до конца апреля". Соответственно, они получили задание любой ценой заходить в Константиновку малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие.

Общаясь с командирами батальонов и рот, Владимир Зеленский узнал о первоочередных потребностях защитников. Отметим, что на всех направлениях Верховному Главнокомандующему озвучивали одинаковые проблемы – это нехватка транспорта и беспилотников.

"Глава государства отметил, что все затронутые вопросы будут оперативно проработаны", – отметили в ОП.

Президент Украины поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.

Константиновка

Посетил Владимир Зеленский и место дислокации 100-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополья.

Комбриг, полковник Руслан Ткачук подробно доложил главе государства об оперативной обстановке в полосе ответственности 100-й ОМБр.

Президент поблагодарил воинов за службу и защиту Украины и вручил бойцам, которые отличились во время выполнения задач, ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медаль "За спасенную жизнь".

Славянск

На командном пункте 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которая обороняет Славянск с севера – с направлений Ямполя и Северска, президент также заслушал доклад командира по оперативной обстановке и отметил воинов наградами.

Глава государства также заслушал доклад командующего группировки войск "Восток" Дмитрия Братишко по оперативной обстановке в Донецкой области и мероприятиям по обороне Покровска и Мирнограда.

А начальник регионального управления СБУ Александр Надточий доложил о контрдиверсионных мероприятиях в регионе.

Отдельно глава государства провел совещание по безопасности. В нем приняли участие и командующий ВСУ Александр Сырский, и глава областной военной администрации Вадим Филашкин, и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, и другие руководители силовых ведомств и Сил обороны.

По словам Филашкина, на подконтрольных Украине территориях Донецкой области проживает почти 200 тысяч человек. Участники совещания вместе с представителями правительства определили задачи по защите приоритетных объектов критической инфраструктуры и ремонту дорог на эвакуационных маршрутах Донецкой области.

Краматорск

На основном командном пункте 19-го армейского корпуса в Краматорске президент и командующий ВСУ заслушали доклады командиров: 19-го корпуса – бригадного генерала Александра Бакулина и 11-го корпуса – бригадного генерала Сергея Сирченко.

Бакулин и Сирченко доложили об оперативной обстановке на направлениях и обороне Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. По словам командиров, российским захватчикам поставили задачу оккупировать эти города до начала лета.

Глава государства отдельно обсудил шаги, необходимые для защиты Славянско-Краматорской агломерации, с командирами всех бригад обоих корпусов: 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 156-й отдельной механизированной бригады, 44-й отдельной механизированной бригады, 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 18-й Славянской бригады НГУ.

Доброполье

Отдельно Владимир Зеленский и Александр Сырский на пункте управления встретились с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ. Именно "азовцы" участвовали в ликвидации Добропольского прорыва и сейчас защищают это направление от врага – в частности, защищают Родинское, Белицкое и Шахово, а также организуют оборону Доброполья.

Как утверждают командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан "Пугач" Гришенков,"наступление оккупантов на этом направлении существенно замедлено, а линия фронта стабилизирована".

Владимир Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины, отметил их орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.

