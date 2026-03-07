Украина под массированной атакой 'Шахедов' и ракет: что известно о последствиях

С вечера пятницы, 6 марта, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. По областям распространяется воздушная тревога, по вражеским целям работают силы ПВО.

Видео дня

О движении "Шахедов" информируют Воздушные силы ВСУ. По данным мониторинговых каналов, в воздухе одновременно фиксируется около 70 БпЛА противника, часть дронов летит на запад.

Что известно об атаке РФ

По данным ВС ВСУ, российские беспилотники были зафиксированы на Черниговщине, Харьковщине, Черкасщине, Киевщине и Виннитчине.

Новые группы БпЛА залетали в Украину через Сумскую область, а также направлялись из акватории Черного моря курсом на Одессу. Кроме того, беспилотники летели курсом на Харьков.

По состоянию на 01:20 дроны продолжали движение в направлении западных областей Украины.

Около 01:30 россияне начали наносить удары баллистикой. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Харькове.

Также две ракеты "Циркон" из Крыма летели на Коростень (Житомирская область).

По состоянию на 02:10 новые группы БпЛА летели на Одессу и Харьков, тревога распространялась на запад.

По состоянию на 02:25 в воздушное пространство Украины начали заходить "Калибры", запущенные врагом из Черного моря. Они летели в направлении Черкасской/Винницкой областей.

Еще одна группа ракет через Херсонскую область двигалась в направлении Николаевской. Тревогу тем временем объявили по всей Украине.

Последствия атаки

В Полтавской ОВА сообщили о падении вражеского беспилотника в Полтавском районе – там есть повреждения кровли частного домовладения. В Миргородском районе также зафиксировано повреждение частного домовладения в результате падения обломков вражеского БпЛА. Люди не пострадали.

В Харькове зафиксирован удар баллистикой по Киевскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Одна из ракет попала в многоэтажку, есть пострадавшие.

В Киеве, предварительно, фиксируют последствия атаки в Деснянском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов по девятиэтажному жилому дому и объекту инфраструктуры. Повреждены десятки домов, впрочем, чудом обошлось без пострадавших.

Также под ударом была Никопольщина. В Никополе в результате российских атак пострадали три человека. Повреждены многоэтажные и частные дома, инфраструктура, административные здания, предприятие и транспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!