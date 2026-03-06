Эксперты резонно отмечают, что страны Ближнего Востока в последнее время активно применяли системы Patriot для защиты от иранских дронов.

Так вот, из-за высокой стоимости перехвата и ограниченных запасов ракет они начали искать более доступные решения, обратив внимание на украинский опыт борьбы с массированными атаками БПЛА. Ибо Украина стала первооткрывателем в использовании недорогих дронов-перехватчиков, способных уничтожать дроны типа Shahed-136 за несколько тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев потенциально может обменять зенитные дроны-перехватчики на ракеты РАС-3 для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это связано с тем, что в первые три дня операции против Ирана союзники США использовали 800 таких ракет.

По его словам, союзники США из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Иордании, использовали на отражение тегеранских ударов столько зенитных ракет, сколько не было у Украины для отражения атак врага в течение всей российско-украинской войны.

"У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи "шахедов" они не собьют: это дорогостояще. Для людей ничего не жалко, разумеется, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", – пояснил он.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей", – написал президент Украины.

От себя же подытожу: намечается очень взаимовыгодный обмен, который поможет совместно и относительно недорого с огромной пользой и для Украины, и для богатых арабов эффективно противостоять главному союзнику мордора ("Ирашка и Рашка"), одновременно помогая тем самым и Трампу, и НАТО с ЕС, и Израилю.

Мир увидит, что дружить с Украиной целесообразно, в то время как с подлой Россией – смертельно опасно.