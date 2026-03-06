В Кривом Роге вражеские дроны попали в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры: произошли пожары

В ночь на 6 марта российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов по девятиэтажному жилому дому и объекту инфраструктуры.

Повреждены десятки домов, впрочем, чудом обошлось без пострадавших. Об атаке и ее последствиях рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно об атаке войск РФ по Кривому Рогу

О массированной атаке "Шахедов" на Кривой Рог Вилкул сообщил в 02:36.

Уже через час он рассказал о том, что в городе зафиксированы прилеты.

"Прямое попадание шахедами в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры на двух разных локациях. Продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция", – написал чиновник в 03:20.

Уже тогда было начато развертывание двух штабов помощи людям – в Саксаганском (в помещении школы неподалеку от места попадания) и в Долгинцевском районе (рядом с исполкомом).

Также на места попаданий прибыли коммунальные бригады, туда везли строительные материалы, а у людей принимали заявления на материальную помощь от города.

К 04:38 стало известно, что в результате вражеских ударов люди не пострадали.

"Слава Богу – без пострадавших. Реально чудо. всех вывели, всех эвакуировали. два пожара потушены, еще на одном идет локализация. повреждены до 30 домов. Штабы помощи людям развернуты, все службы работают над ликвидацией последствий", – сообщил Вилкул.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр энергетики Денис Шмыгаль раскрыл, сколько энергетических мощностей повредила Россия. По словам чиновника, эта зима была самой сложной за все время войны с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!