Силы обороны отминусовали за сутки 950 российских оккупантов и вертолет армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 271 тыс. 350 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 6 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали семь танков (11 734), шесть боевых бронированных машин (24 148), 45 артиллерийских систем (37 960), две РСЗО (1 669), одно средство ПВО (1 320), один вертолет (349), 1 609 БпЛА оперативно-тактического уровня (159 990).

Также уничтожены 208 единиц автомобильной техники и автоцистерн (81 642) и одна единица спецтехники (4 080).

За сутки Россия потеряла 1 880 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 4 384 крылатые ракеты, 30 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе рассказали о новых ударах по захватчикам в Донецкой области и в Крыму. Были поражены склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, склад материально-технических средств неподалеку от Чистяково, ретранслятор пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, а также места скопления живой силы противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!