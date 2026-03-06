В весеннее наступление пойдут не российские военные, а ВСУ? Интервью с Полевым

Война в Иране сказывается на войне в Украине и влияет на обе стороны – и на российскую оккупационную армию, и на Силы обороны Украины. Очевидно, объемы военной и финансовой помощи нашей стране от стран-партнеров уменьшатся. Зато мировые цены на нефть вырастут, что позволит России больше заработать. Что касается прекращения чисто военного сотрудничества между режимами в РФ и в Иране, то в целом страна-оккупант успела локализовать большинство производств на своей территории. Вместе с тем, своими действиями в Иране США дали России четкий сигнал, что готовы к решительным шагам.

Забудет ли Вашингтон об Украине, пока будет продолжаться война в Иране? Да. Но наша страна уже готова к уменьшению американской помощи. Сейчас вся она законтрактована и по большому счету уже не зависит от внимания или невнимания Штатов.

Правда ли, что враг активно готовится к весеннему наступлению и поставил своей целью "пояс крепостей" – Славянско-Краматорскую агломерацию на востоке нашей страны? Сейчас прямых признаков этого нет, хотя чисто математически нынешний уровень потерь позволяет оккупанту в дальнейшем вести наступательную кампанию. Зато Силы обороны начали активные действия на юге материковой Украины, поэтому не исключено, что украинская армия также намерена пойти в наступление, ведь войны в обороне не выигрываются.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой.

– На фоне событий в Иране геополитическая ситуация в мире стремительно меняется, и поэтому возникает вопрос, действительно ли эта война может сказаться на войне в Украине, в частности, на способности врага идти в весеннее наступление. Каковы ваши оценки?

– Должен отметить, что война в Иране будет касаться и влиять как на российскую сторону, так и на украинскую стороны. Если говорить о влиянии на нас, то очевидно, что объемы, физические объемы помощи, денег, которые могут быть выделены Украине, несколько уменьшатся. Это надо учитывать в стратегических расчетах.

Цена на нефть в мире вырастет, и это будет играть на руку россиянам, ведь они, даже несмотря на блокаду своего теневого флота, имеют прямые контракты и прямую логистику с Китаем. Соответственно, они будут отгружать нефть и получать больше прибыли, в частности, от Китая.

Относительно того, насколько это повлияет на способности самих российских войск, то здесь нет прямой зависимости. По крайней мере, нам не известны прямые контракты, объемы этих контрактов, по которым в Россию, например, поставляются артиллерийские боеприпасы, ракеты или те же ударные дроны "Шахед". Часть производства этих боеприпасов Россия успешно локализовала.

Поэтому говорить о какой-то прямой зависимости очень трудно. Возможно, на какой-то небольшой процент поставки у россиян ухудшатся. Это с одной стороны.

С другой стороны, это четкий сигнал от администрации Соединенных Штатов, Госдепартамента о том, что они способны на резкие и довольно решительные шаги. И этот сигнал, видимо, можно использовать на стратегическом уровне во время переговоров с Российской Федерацией.

– Совершенно очевидно, что в течение как минимум нескольких недель администрация Трампа будет уделять наибольшее, максимальное внимание именно войне в Иране и тому, что происходит вокруг нее. Соответственно, гораздо меньшее внимание Вашингтон будет уделять Украине. Может ли это также негативно сказаться на наших возможностях вести боевые действия?

– Мы имеем определенную страховку от такого совершенно негативного развития событий, поскольку именно благодаря несколько недружественным по отношению к нам предыдущим шагам администрации Трампа мы были подготовлены к сокращению помощи или даже к ее отсутствию. То есть фактически все поставки, которые сейчас происходят в Украину - это закупки за деньги европейских стран, которые законтрактованы, и по этим контрактам подрядчики США за деньги отгружают нам определенную продукцию.

Поэтому угрозы того, что все немедленно уменьшится – объемы поставок и т.д., – такой угрозы нет. Есть риски по отдельной номенклатуре ракет ПВО. А то, что Украина никогда не была ключевым фокусом внимания для администрации Трампа, для нас не новость. Поэтому я думаю, что сильного внешнеполитического шока мы также не почувствуем.

– Следующий вопрос – относительно весеннего наступления, к которому готовится враг. Мы понимаем, насколько Путину по чисто политическим причинам сейчас нужна эта так называемая "победа" в Донецкой области, то есть полная оккупация Донецкой области в административных границах. Считаете ли вы, что ради этой цели он, например, сможет пойти на такой непопулярный внутри России шаг, как тотальная мобилизация? Или каким-то образом будет пытаться дополнительно привлечь к своему оккупационному войску достаточно существенные силы?

– Если говорить о весенней кампании, то собственно сейчас динамика и математика войны позволяет Путину продолжать вести эту кампанию, провести весеннее наступление без дополнительной мобилизации. Для того, чтобы эта дополнительная мобилизация была принудительно задействована, нам, Силам обороны Украины, нужно выйти на цифры уничтожения примерно в 50 тысяч человек личного состава в месяц. Тогда того темпа поступления живой силы, который сейчас выдерживает армия захватчика, будет недостаточно, соответственно, потребуется мобилизация. Поэтому вопрос о мобилизации в России пока что не стоит.

– Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что сейчас российские войска начали артиллерийскую и беспилотную подготовку к весенне-летней и сосредоточились на "поясе крепостей" на востоке нашей страны. Согласны ли вы с такими оценками?

– Я должен отметить, что обе стороны проводят усиленные удары в глубину порядков противника, по логистике. Ощутимого удара по нашим логистическим центрам, по командным пунктам пока нет. В то же время мы видим наши довольно активные действия на южном направлении, удары по вражеским системам ПВО и дальше по логистическим путям, по логистическим депо на юге оккупированной части материковой Украины и в Крыму. Наступление – это не рандомные удары артиллерией, а вопрос наличия резервов и ресурсов – у кого их больше для проведения весеннего наступления.

Сейчас я не готов сказать, что какие-то артиллерийские удары свидетельствуют о том, что это наступление состоится именно в районе "пояса крепостей".

– То есть, вы предполагаете, что весеннее наступление возможно также с украинской стороны, со стороны Сил обороны Украины?

– Безусловно. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины неоднократно заявлял, что войну нельзя выиграть в обороне. Нужны в том числе активные наступательные действия, и только благодаря активным действиям можно достичь какого-то перелома в войне.