В России под удар попал завод 'УралХим' в Кировской области: приостановлено производство аммиака. Видео

В Кировской области страны-агрессораРоссии беспилотник атаковал завод "УралХим". В результате удара предприятие временно остановило производство аммиака.

Атака произошла 4 марта, сообщают местные Telegram-каналы. Россияне заявляют, что целью атаки стала установка по производству аммиака на территории завода в Кирово-Чепецке.

Сама установка, по данным пабликов, осталась невредимой,однако "из соображений безопасности" работу производства временно остановили. Процесс возобновили через несколько дней после атаки, 7 марта.

Напомним, в ночь на 9 марта в российском Великом Новгороде прогремели взрывы. Город находился под атакой беспилотников, целью атаки, вероятно, был стратегический завод "Акрон" . В сети появились кадры с последствиями ударов, местные власти заявляли об "успешном отражении атаки".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в России загорелась нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае. Пожару предшествовали мощные взрывы.

