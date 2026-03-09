Под ударом был стратегический завод: в российском Великом Новгороде прогремели взрывы. Фото и видео

В ночь на 9 марта в российском Великом Новгороде прозвучали взрывы. Город находился под атакой беспилотников.

Видео дня

Целью атаки предположительно был стратегический завод "Акрон". В сети появились кадры в последствиями ударов, местные власти тем временем рапортуют об "успешном отбитии атаки".

Что известно

О том, что украинские беспилотники могли поразить важный для российской "оборонки" завод в Великом Новгороде, сообщил украинский Telegram-канал Exilenova+, а также независимое российское издание ASTRA.

"Великий Новгород, местные сообщали о взрывах, предположительно целью был ПАО Акрон. В последний раз он был атакован в декабре", – отмечено в сообщении Exilenova+.

В сети также появились кадры, свидетельствующие о том, что атака могла быть успешной. А местные жители жаловались на сильный запах "тухлых яиц" в воздухе этим утром.

Тем временем губернатор Новгородской области с "говорящей" фамилией Дронов заявил об "успешном отбитии вражеской атаки".

"Над территорией Новгородской области сбито 8 БПЛА. Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", – написал Александр Дронов.

ПАО "Акрон" является одним из главных предприятий РФ, производящих аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и промышленные химикаты.

Производственные мощности завода были введены в строй в 1960–1980-х годах и модернизировались в 1990–2000-х годах.

С 2017 года началась новая волна модернизации действующих производств и строительства новых

ПАО "Акрон" производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты. В состав ПАО "Акрон" также входит обособленное структурное подразделение, которое осуществляет управление парком железнодорожных вагонов для перевозки сырья на производства Группы и готовой продукции потребителям на внутреннем рынке и к морским портам.

ОСП ПАО "Акрон" использует более 1 700 собственных вагонов и цистерн, а также привлекает арендованный подвижной состав в количестве более 2 тыс. вагонов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в России загорелась нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае. Пожару предшествовали мощные взрывы.

Также на атаку ВСУ жаловались в Белгороде. После ударов по энергообъектах в городе и области возникли перебои со светом, отоплением и водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!