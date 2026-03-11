Пока в Европе и США дискутируют, есть ли у товарища Трампа план или его подло окрутил товарищ Нетаньяху, вернемся к прикладной дипломатии. Ибо на следующей неделе вероятна трёхсторонняя встреча.

1. Погром завода "Кремний Эл" в Брянске все видели. На дистанцию 110 км от государственной границы прилетели ракеты и разнесли цех размером 140Х145 м. Явный успех "СВО".

Сейчас россияне начали активно рассказывать, что и завода там никакого нет, он давно не работает! А если и есть, то производит деревянные игрушки.

Но подлые справочно-деловые сайты в лоб пишут: "…Предприятие выпускает более 1200 номенклатурных единиц изделий микроэлектронной техники. Более 90% выпускаемой продукции используется в оборонно-промышленном комплексе и является составляющей для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М" и "Булава", зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и С-400, ракетно-пушечных комплексов "Панцирь – С1", бортовой электроники самолетов "МиГ" и "Су".

С 2020 г. в модернизацию производства вложено 8 млрд рублей. По официальным данным закуплено 130 единиц оборудования. Гендиректор предприятия Олег Данцев осенью 2025 г. на форуме "Микроэлектроника" жаловался, что работают на устаревающем иностранном оборудовании, новые мощности – в дефиците. Поэтому выпиливание даже нескольких станков – это больно.

Завод несколько раз подвергался атакам. Вероятно, какую-то часть производства релоцировали. Но перевезти 1,8 тыс. человек персонала и отлаженные производственные линии непросто. Так что урон значительный.

2. С Тольятти не будем забегать вперед, подождем официальных сообщений.

Также пока оставим за скобками злоключения группы "Акрон", которые начались в Смоленске ("Дорогобуж") и продолжились в Новгороде (собственно "Акрон").

3. Сейчас одна из главных переговорных "подгрупп" работает в формате миддлстрайк. Там очень интенсивная дискуссия, ее ход освещают СБС, ССО и сводит Генштаб.

Вчера СБС обездвижили, а потом добили пусковую ЗРК "Бук М-1" в Запорожской области.

СБС и ССО за ночь разгромили дюжину складов МТО в Донецкой и Запорожской областях. В частности, после выноса "ТОРов" трудно не заметить нарастание проблем в окрестностях Мариуполя. Накопить БК и топливо категорически не получается. "Совпадение? Не думаю".

4. Постоянная рубрика – Крым.

ССО отчитались о наведении шороха на окраинах Севастополя. В частности, сломали две антенны.

СБС в очередной раз показали, во что превратился север Крыма.

Напомню, что на днях дроны ЦСО "А" СБУ чпокнули два "панциря" южнее Джанкоя. На Арабатской стрелке СБС выпилили С-300, а в районе Якимовки (Запорожская область) ещё один "панцирь".

В ночь на 8 марта СБС разнесли склады российских оккупантов в Новоалексеевке (ТОТ Херсонской области). А в ночь на 11 марта поразили нефтебазу на юге Джанкоя (Мичуриновка).

Что самое впечатляющее: н.п. Азовское (15 км на юго-восток от Джанкоя) украинские дроны вынесли 3 автоцистерны, которые питали местную нефтебазу (структура Крымской топливно-энергетической компании, объекты которой уже поражали в промзоне Симферополя).

Это еще один звоночек: логистика по "сухопутному коридору" и в целом на севере Крыма уже значительно затруднена. Частные перевозчики задумаются, военным будет ещё сложнее. Учитывая, что в районе Мариуполя нарастают сложности, то снабжение южной группировки оккупантов испытывает серьёзное давление…