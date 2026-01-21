Украинские войска создали тактическую зону поражения в 25 км от линии фронта: в ISW объяснили, как это срывает планы врага по Купянску. Карта

Украинские войска на Харьковщине создали тактическую зону поражения в радиусе 25 км от линии фронта. В ней операторы дронов Сил обороны уничтожают до почти 90% российских сил, которые пытаются подобраться к украинским позициям в районе Купянска.

Это существенно усложняет для оккупантов попытки отбить Купянск, ведь они практически не могут передвигаться и маневрировать вблизи линии соприкосновения. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

"Зона смерти" для оккупантов на Купянском направлении

Аналитики рассказали, что украинские войска создали тактическую зону поражения, которая существенно усложняет для российских войск использование техники на расстоянии до 20-25 км от линии фронта и пехоты в радиусе в один километр вблизи Купянска. И эту практику, убеждены в ISW, Украина должна углублять и масштабировать на весь фронт.

Эффективный и очень полезный опыт – дело рук воинов подразделения "Орион" из состава бригады Госпогранслужбы "Помста". Речь идет о "роботизированной кил-зоне", работающей на сочетании воздушных и наземных беспилотных средств: разведывательных БпЛА "Лелека", Mavic, FPV-дронов и наземных роботизированных комплексов. В ней уничтожается до 88% оккупантов – еще до того, как они приблизятся к украинским позициям.

Эффект защитники, держащие оборону на Купянском направлении, уже ощутили: российская пехота избегает заходить на этот участок фронта, а техника не может приблизиться ближе чем на 25 км.

"ISW оценивает, что украинские войска, вероятно, могут помешать продвижению россиян и обеспечить украинские контратаки по всему театру военных действий, если смогут воспроизвести результаты, достигнутые в Купянске, по всему театру военных действий и на большей оперативной глубине – таким образом, чтобы препятствовать маневрированию российской пехоты на еще более отдаленных от линии фронта участках", – отметили в ISW.

Так, по оценкам аналитиков, значительно снизить эффективность действенной до сих пор российской тактики инфильтрации (просачивания) Украина сможет, если сделает невозможным для оккупантов использование техники в пределах 50 км от линии фронта. Ведь тогда российской пехоте придется преодолевать значительно большие расстояния пешком – и подвергаться большей опасности уничтожения.

