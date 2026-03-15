В больнице умер 17-летний парень, который пострадал во время обстрела в Запорожье

Количество погибших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до двух. В больнице умер 17-летний парень, который получил ранения во время атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По его информации, в результате атаки погибли два человека, ранения получил 21 человек.

"Россия забрала еще одну жизнь – в больнице умер 17-летний парень, который получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", – сообщил чиновник.

Ранее Федоров сообщал, что юноша получил осколочные ранения. 14 марта его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Российская атака на Запорожье

В Запорожье 14 марта оккупанты атаковали жилой квартал. Россияне совершили четыре авиаудара управляемыми авиабомбами.

В результате вражеского обстрела пострадал 21 человек, среди них четырехлетний малыш, 15-летняя девушка и 17-летний парень, который впоследствии скончался в больнице. Чрезвычайники спасли из-под завалов двух человек.

Атака повредила 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и несколько автомобилей. В частности, огонь охватил два частных дома и гаражи на площади около 100 кв. м.

