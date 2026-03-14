Россия атаковала КАБами жилой квартал Запорожья: есть разрушения, погибший и раненые. Фото и видео

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России в субботу, 14 марта нанесла авиаудар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки врага один человек погиб, 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Среди раненых парень 17 лет.

Что известно

По словам Федорова, в результате атаки повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили.

Экстренные службы продолжают работать на местах атак. Под завалами находились два человека, их уже удалось деблокировать.

В свою очередь, в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что в результате обстрела по одному адресу были повреждены два частных жилых дома, и загорелся автомобиль.

"По другому — горят гаражи на площади 100 кв. м. Кроме того, повреждено остекление рядом расположенного девятиэтажного жилого дома", — говорится в сообщении, и добавляют, что также было повреждено о стекление рядом расположенной девятиэтажной жилой многоэтажки.

Всего, по словам главы ОГА, россияне совершили четыре авиаудара управляемыми авиабомбами. Пожар спасатели ГСЧС потушили.

Напомним, ранее в ночь на 14 марта российские войска атаковали Запорожский район. В одном из населенных пунктов под ударом оказались жилые дома, в одном из них вспыхнул пожар, в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе дети в возрасте 11 и 16 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились по меньшей мере четыре района.

По состоянию на 8 часов утра было известно о четырех погибших. По меньшей мере 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены более 30 объектов.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажка и складские помещения. В Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения. А в Бучанском районеповрежден частный дом.

