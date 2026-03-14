Оккупанты ударили по жилым домам на Запорожье: среди пострадавших – двое детей

В ночь на 14 марта российские войска атаковали Запорожский район. В одном из населенных пунктов под ударом оказались жилые дома, в одном из них вспыхнул пожар.

Пострадали четыре человека, в том числе дети в возрасте 11 и 16 лет. Последствия атаки показали в ГСЧС.

Что известно

О прилете в Запорожском районе начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил в 00:11.

"Россияне атаковали Запорожский район – поврежден частный дом. Произошел пожар, который чрезвычайниками уже ликвидирован. Ранения получили женщина 35-ти лет, мужчина 40 лет, и двое детей – девушка и парень 16 и 11 лет соответственно", – отметил чиновник.

В ГСЧС уточнили: к моменту прибытия на место попадания пожарных пострадавших уже госпитализировали.

"Спасатели ликвидировали пожар жилого дома. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома. Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали все экстренные службы", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились как минимум четыре района.

По состоянию на 8 часов утра было известно о четырех погибших. По меньшей мере 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии

Повреждены по меньшей мере 30 объектов.

В Вышгородском районе повреждена многоэтажка и складские помещения.

В Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

В Бучанском районе поврежден частный дом.

