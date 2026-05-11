Маскируют под обломки или мусор: оккупанты активизировали дистанционное минирование Херсонщины, население предупредили об опасности

Оккупанты на Херсонщине осуществляют дистанционное минирование и в последнее время значительно активизировались в этом. Особая опасность заключается в том, что российские захватчики специально маскируют взрывоопасные предметы под мусор, обломки или бытовые вещи.

Об этом рассказал начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в эфире телемарафона "Единые новости". Для такого минирования враг массово использует беспилотники.

Россияне усиливают террор и психологическое давление ежедневными атаками на Херсон и другие населенные пункты области. Также они усилили дистанционное минирование Херсонщины – как в жилых районах, так и на открытой местности. Минирование осуществляется с помощью беспилотников. А особая опасность заключается в том, что враг маскирует мины под мусор или обломки, и также эти взрывоопасные предметы могут быть оснащены элементами дистанционного управления.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько предупредил людей об опасности и подчеркнул, что ни в коем случае нельзя приближаться или касаться подозрительных предметов.

"Часть мин специально маскируется под обломки или мусор, или какие-то природные элементы местности. Некоторые из них могут напоминать лоскуты тканей или тряпья, а отдельные могут быть оснащены элементами дистанционного или электронного управления. Чтобы уберечь жителей громады, мы регулярно информируем людей о заминированных участках и потенциально опасных территориях на своих ресурсах. Поэтому призываю жителей быть особенно внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае их не касаться", — подчеркнул Ярослав Шанько.

И добавил, что в случае если заметили потенциально опасный предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101, 102.

в Херсоне заметили новую замаскированную мину. С виду вражеская мина похожа на кусок тряпки, но внутри спрятана взрывчатка с электронным управлением.

