Есть электронное управление: в Херсоне заметили новую 'замаскированную' мину. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирное население Херсона не только постоянными обстрелами, но и хаотичным минированием территорий. Недавно захватчики начали сбрасывать на город новые мины, "замаскированные" под мусор.

На вид вражеская мина похожа на кусок тряпки, но внутри спрятана взрывчатка с электронным управлением. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Новый вид террора

По информации городской власти, взрывоопасный предмет замотан в тряпку. Сейчас специалисты изучают характеристики взрывчатки.

На данный момент уже известно, что эта мина оснащена электронным управлением и комбинированным действием. Враг использует его как для поражения людей, так и техники.

Время самоликвидации, если оно включено, пока неизвестно. Мирных жителей Херсона призывают быть бдительными и не приближаться ни к каким посторонним предметам, которые даже на первый взгляд внешне не представляют никакой угрозы.

При выявлении подобных предметов херсонцев призывают сообщать об опасной находке спасателям или полицейским.

"Важно не приближаться к этому взрывоопасному предмету ближе 30 метров. Не трогать! Не перемещать! Сразу набирать 101 или 102", – сообщили в городской администрации.

Напомним, российские террористические войска 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чегопогибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

Как писал OBOZ.UA, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

