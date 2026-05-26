Поражены командные пункты и логистика врага, НПЗ 'Сызранский' остановил работу: в Генштабе раскрыли детали операций

Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым объектам врага на территории РФ и на ВОТ Украины. Наши защитники поразили командные пункты и логистику врага.

Кроме того, в результате недавней атаки, свою работу остановил "Сызранский" нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Поражены командные пункты, логистика противника и подтверждена остановка работы НПЗ "Сызранский", – говорится в сообщении.

Результаты ударов Украины

В период 25 мая и в ночь на 26 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника.

В частности, был поражен командный пункт в районе Очеретино Донецкой области и пункт управления полка в Верхней Кринице Запорожской области.

Также под удар попали пункты управления беспилотными системами оккупантов вблизи Нестерянки в Запорожье и Новогродовки в Донецкой области.

Кроме того, зафиксировано поражение складов БпЛА и материально-технического обеспечения в районе Новопетриковки, а также в городе Донецк.

Также под атакой оказалась железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

"По результатам предварительных поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сызрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны Украины били 21 мая 2026 года", – подчеркнули в Генштабе.

В перечень пораженных объектов также добавилась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль", которая была атакована 25 мая – в результате удара повреждено оборудование и резервуары.

Кроме того, подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" в районе Ярска Луганской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, 21 мая в городе Сызрань прогремела серия мощных взрывов. После объявления воздушной тревоги на территории местного НПЗ вспыхнул пожар. Жители Сызрани пожаловались, что вскоре после объявления воздушной тревоги в городе начали греметь взрывы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку БПЛА по Самарской области РФ отметив, что "дальнобойные санкции" добрались до Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Глава государства подчеркнул, что расстояние от границы до НПЗ превышает 800 км.

