Расстояние от границы – более 800 км: Зеленский подтвердил атаку на Сызранский НПЗ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку БПЛА по Самарской области РФ. Глава государства подтвердил, что "дальнобойные санкции" были достались до Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Зеленский подчеркнул, что расстояние от границы до НПЗ превышает 800 км. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Результаты атаки по НПЗ

По информации президента, украинские беспилотники успешно атаковали очередной объект российской нефтеперерабатывающей отрасли. Новой целью стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области РФ.

Зеленский также выразил благодарность бойцам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций (ССО) за точность выполнения боевой задачи.

"Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и продолжаем это направление. На этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за точность. Слава Украине", – говорится в заявлении президента.

Что известно об ударе

Утром 21 мая город Сызрань Самарской области РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Около 4:00 утра в регионе была объявлена воздушная тревога и введен план "Ковер", который полностью парализовал местное пассажирское авиасообщение. Вскоре после этого жители Сызрани услышали не менее 10 мощных взрывов.

Очевидцы зафиксировали прямые прилеты БПЛА по территории местного нефтеперерабатывающего завода. В результате атаки на предприятии вспыхнул сильный пожар.

Россияне признались, что горела одна из установок переработки нефти, а над городом поднялся огромный столб черного дыма. Данные о возгорании в периметре завода также официально подтвердил картографический веб-сервис NASA FIRMS, фиксирующий тепловые сигнатуры пожаров в реальном времени.

Напомним, 19 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу, после чего в регионе прогремели многочисленные взрывы. Украинские БПЛА атаковали на территории области нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что экономика страны-агрессора России продолжает стагнировать и испытывает на себе последствия более чем четырехлетней войны. Вдобавок к существующим проблемам российская экономика страдает после дальнобойных ударов Украины по нефтяной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократили производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни.

