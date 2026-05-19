Под атакой НПЗ: в российском Ярославле прогремели взрывы. Фото и видео

Утром 19 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу, после чего в регионе прогремели многочисленные взрывы. Украинские БПЛА атаковали на территории области нефтеперерабатывающий завод.

После прилетов над территорией НПЗ поднялся столб черного дыма. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Новая порция взрывов в РФ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев около 4:30 заявил, что в регионе объявлена воздушная тревога и призвал россиян спрятаться в зданиях. Спустя некоторое время над областным центром прогремели первые взрывы.

Местные власти сообщили, что после атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Чиновники утверждают, что приняли такие меры "для обеспечения безопасности".

Примечательно, что именно на южной окраине Ярославля возле трассы на Москву расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".

В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации рассказали, что самолеты вынуждены отправляться на запасные аэродромы.

Очевидцы опубликовали пролеты украинских беспилотников над Ярославлем, а также сняли на видео работу российской противовоздушной обороны. При этом местные жители подтверждают, что дым поднимается со стороны НПЗ.

Картографическая веб-платформа от NASA FIRMS, которая в режиме, близком к реальному времени, отслеживает места возгораний по всему миру, подтверждает возгорание на территории НПЗ. Тепловые сигнатуры зафиксированы сразу на двух участках в пределах территории предприятия.

Что известно о предприятии

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (Славнефть-ЯНОС) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ, входит в топ-5 по объемам переработки и является крупнейшим в Центральном федеральном округе.

Проектная мощность составляет около 15 млн тонн сырой нефти в год. Выпускает более 100 наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, смазочные масла, битумы, парафино-масляную продукцию и топочный мазут.

Завод подключен к системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" (нефть поступает преимущественно из Западной Сибири), а готовая продукция отгружается по трубопроводам (включая продуктопровод на Московский регион), железной дороге и автомобильным транспортом.

Напомним, экономика страны-агрессора России продолжает стагнировать и испытывает на себе последствия более чем четырехлетней войны. Вдобавок к существующим проблемам российская экономика страдает после дальнобойных ударов Украины по нефтяной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские удары по законным целям в России, проведенные в последние месяцы, привели к сокращению нефтепереработки противника на 10%, кроме этого, некоторые компании вынужденно уменьшили добычу.

