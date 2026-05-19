Оккупанты ударили по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Утром 19 мая оккупационная армия России нанесла удары по Новобаварскому району Харькова. Целью путинских террористов стали частные дома.

Вследствие атаки пострадали мирные жители, под завалами могут быть люди. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия террора

По информации городской власти, оккупанты нанесли удары беспилотниками по Новобаварскому району Харькова около 5:00 утра. В результате нескольких ударов загорелись частные дома.

Позже в мэрии уточнили, что горели два частных дома, еще более десяти повреждены. Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами, проводятся поисково-спасательные работы.

В результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району трое пострадавших. Повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

Позже в ОВА проинформировали, что 47-летний мужчина и 50-летняя женщина пострадали в результате вражеского удара беспилотника в Новобаварском районе. Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

"На рассвете враг нанес еще один удар по Новобаварскому району. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается", – рассказали в областной администрации.

