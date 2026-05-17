В Херсонской области российский дрон снова атаковал автобус: есть пострадавший

Утром 17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку от Надднепрянского.

Вследствие обстрела пострадал 69-летний мужчина. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, россияне атаковали с дрона автобус ориентировочно в 09:30 утра. В результате террора 69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Пострадавшему оказали медпомощь, от госпитализации он отказался.

Мониторинговые каналы сообщали, что для удара по маршрутному автобусу российские оккупанты применили FPV-дрон. Это в очередной раз подтверждает, что захватчики целенаправленно выбирали в качестве цели гражданский транспорт с мирными жителями.

Круглосуточный террор

Удар по автобусу был всего лишь одним из эпизодов российского террора с начала суток. Ориентировочно в 08:00 россияне атаковали с дрона Корабельный район Херсона. Под удар попал 63-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы и туловища.

Также оккупанты охотились на людей в Центральном районе Херсона. Там в результате удара дрона контузию получил 62-летний мирный житель.

Около 7:00 военные РФ сбросили взрывчатку с дрона в селе Ингулец Херсонского района. В результате атаки погиб 36-летний мужчина.

Прокуроры совместно со следователями полиции совершают необходимые следственные действия для документирования очередного военного преступления, совершенного российскими военными.

Напомним, в течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали вследствие российской агрессии, из них 22 ребенка.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Они ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую еду херсонцам, нуждающимся в помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. За почти сутки после удара было известно: погибли по меньшей мере 24 человека, десятки пострадали.

