В Херсоне оккупанты атаковали автомобиль волонтеров, которые везли еду людям: есть пострадавший. Фото и видео

В Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Они ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую еду херсонцам, нуждающимся в помощи.

В результате атаки тяжелые ранения получил шеф-повар организации Сергей Дудченко, он госпитализирован в тяжелом состоянии. О последствиях очередного военного преступления рассказал заместитель председателя правления ОО "Искра добра" Олег Бибиков в комментарии OBOZ.UA и на своей странице в Facebook.

Что известно

Об атаке на волонтеров Бибиков сообщил в субботу, 16 мая.

"Нашу команду в Херсоне атаковали дроны. К сожалению, пострадал Сергей Дудченко — шеф-повар нашего проекта, мой друг и большой мишка всей команды. Его состояние — стабильно тяжелое. спасибо Богу, что Сергей жив", – написал он.

Атаку оккупанты совершили 15 мая: вражеский FPV-дрон ударил по машине волонтеров, когда она подъехала к одной из локаций, где люди ждали горячую пищу. Не остановило захватчиков даже то, что авто было четко маркировано – и не понять, что это волонтерское транспортное средство, было просто невозможно.

Тяжелые ранения получил шеф-повар проекта Сергей Дудченко: у него в результате атаки – травматическая ампутация ноги.

Как рассказал нам Бибиков, врачи боролись за жизнь Сергея много часов подряд – и сейчас им удалось стабилизировать состояние пострадавшего, которое, впрочем, остается тяжелым.

"Наш Сергей – огромный Герой. В больницу он после атаки добрался в сознании", – отметил заместитель председателя ОО "Искра добра".

Водитель автомобиля, по которому ударили россияне, отделался легкой вакуумной контузией.

Олег Бибиков рассказал, что за время работы в Херсоне вчерашняя атака была первой, под которую попали волонтеры "Искры добра". Более того, по его словам, это, вероятно, первый удар врага именно по поварам – людям, которые кормят гражданское население в прифронтовых регионах.

Сейчас, рассказал OBOZ.UA Бибиков, команда ждет возможности эвакуировать раненого Сергея Дудченко из Херсона.

"Мы его стабилизируем, вывезем в Днепр, в "Мечникова" (Днепропетровская областная больница имени Мечникова. – Ред.) или в Киев на лечение. А дальше – во Львов не реабилитацию. И мы обеспечим для Сергея невероятный протез", – говорит Бибиков.

В то же время пока "Искра добра", которая обеспечивала жителей Херсона горячими обедами, вынуждена приостановить свою работу в городе.

"Пока дальнейшая миссия в Херсоне под вопросом... Нашей команде нужно время, чтобы прийти в себя. Вчерашний день выдался очень тяжелым", – признался Бибиков.

Он добавил, что каждый представитель "Искры добра" обеспечен бронежилетом и каской. Но, как показала вражеская атака, в условиях "сафари", которое устраивают ежедневно оккупанты на украинской земле, этого может быть мало. И на самом деле действенной мерой безопасности, по словам нашего собеседника, может быть только одна: "уничтожить рашистов".

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на атаку по автомобилю Организации Объединенных Наций в Херсоне, которая произошла 14 мая. В заявлении ООН указано, что машина гуманитарной миссии дважды попала под обстрел в городе, несмотря на то, что автомобиль имел четкую маркировку ООН и принадлежал межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов.

Гутерреш выразил обеспокоенность из-за атак, но умудрился ни разу не упомянуть при этом о России.

