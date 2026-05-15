Враг ударил по машине ООН в Херсоне: Гуттереш выразил обеспокоенность, но не упомянул о России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на атаку по автомобилю Организации Объединенных Наций в Херсоне, которая произошла 14 мая. В заявлении ООН указано, что машина гуманитарной миссии дважды попала под обстрел в городе.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении заместителя спикера генерального секретаря ООН Фархана Гака. В документе сказано, что автомобиль имел четкую маркировку ООН и принадлежал межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов.

"Генеральный секретарь обеспокоен тем, что 14 мая в городе Херсон автомобиль Организации Объединенных Наций дважды попал под обстрел", – отмечается в заявлении.

Обстоятельства атаки

В заявлении ООН не уточнили, какая именно сторона осуществила обстрел автомобиля. В то же время там отметили, что прибытие гуманитарной миссии было согласовано заранее, а стороны получили соответствующую информацию.

Также в документе отметили, что организация работает над установлением всех обстоятельств инцидента. И добавили, что международное гуманитарное право должно соблюдаться при любых условиях.

"Гражданское население и гражданские объекты, в том числе персонал гуманитарных служб и объекты, используемые для гуманитарных операций, должны уважаться и защищаться в любое время", – сказано в заявлении.

Заявление ОВА

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что автомобили гуманитарной миссии атаковали российские военные с помощью беспилотника. По его словам, удар нанесли в Корабельном районе Херсона.

"Нарушая все нормы международного права, россияне атаковали с беспилотника машины гуманитарной миссии в Корабельном районе Херсона. В результате попадания повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел", – написал он.

Прокудин также сообщил, что информацию о пострадавших на момент публикации еще уточняли. Он добавил, что "террористы продолжают воевать даже с теми, кто помогает другим".

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Одесской области враг атаковал портовую инфраструктуру и жилые дома. Известно о двух погибших и пяти раненых. Повреждены здания и оборудование порта, уничтожены или повреждены жилые дома жителей региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!