В Одесской области враг атаковал портовую инфраструктуру и жилые дома: есть погибшие и раненые. Фото и видео

В ночь на 3 мая Россия снова атаковала украинскую Одесскую область. Били захватчики по гражданской и портовой инфраструктуре региона, повреждены сооружения и оборудование порта, а также жилые дома.

Известно о двух погибших, еще пять человек получили ранения. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия ударов войск РФ по Одесской области

О том, что оккупанты снова били по жилым домам и портовой инфраструктуре Одесской области, Кипер рассказал утром в воскресенье, 3 мая.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Искренние соболезнования родным и близким", – отметил чиновник.

По его словам, в Одесском районе после ночной атаки зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

"Возникшие пожары сейчас ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", – подчеркнул Кипер.

В ГСЧС уточнили: в результате ударов по жилым домам погиб один человек, еще трое получили ранения. Атакованные дома частично разрушены.

В порту, по которому бил враг, также погиб один человек, еще двое пострадали.

"К ликвидации последствий привлекались 83 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС, а также 4 представителя добровольной пожарной охраны и 1 единица техники", – добавили в ГСЧС.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 268 беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 249 БпЛА.

В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

