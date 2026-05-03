На Днепропетровщине вражеский дрон упал возле АЗС: пострадал автобус с десятками детей. Фото

Днем 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, перевозивший около 40 детей.

Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина. О последствиях российского террора рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Враг снова ударил по АЗС на Днепропетровщине

По словам Ганжи, в воскресенье россияне ударили по еще одной АЗС на территории области. На этот раз – в Криничанской громаде.

"Загорелся грузовик. Поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи. Ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил чиновник.

Кроме ребенка, пострадали также пятеро взрослых. Среди них – 21-летняя беременная женщина.

Еще одна гражданская, женщина в возрасте 40 лет, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, этим утром россияне ударили дроном по гражданскому авто. Погиб мужчина, чья личность устанавливается. Еще по меньшей мере пять человек пострадали.

В Одесской области враг атаковал портовую инфраструктуру и жилые дома. Известно о двух погибших и пяти раненых, зафиксированы разрушения и пожары.

В Сумской области дрон армии РФ ударил по авто полиции. Ранения получили двое правоохранителей, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

