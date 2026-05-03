В Херсоне дрон попал в гражданскую машину: погиб мужчина, есть раненые

Утром 3 мая российские оккупанты атаковали служебное авто одного из предприятий Херсона. В результате атаки погиб мужчина, его личность устанавливается.

Ранения получили по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Что известно о вражеском ударе

Оккупанты атаковали с беспилотника служебное авто одного из городских предприятий. Произошло это около 05:40 утра в Днепровском районе облцентра.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметил Шанько.

Сначала сообщалось, что ранения получили четыре человека – 63-летняя женщина и мужчины в возрасте 48, 61 и 55 лет: их доставили в больницу с минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузиями, осколочными ранениями.

Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек: в больницу доставили еще одного пострадавшего –54-летнего мужчину. Медики предварительно диагностировали у него контузию и взрывную травму.

