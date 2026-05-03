Перед 9 мая в РФ образовалось множество 'коридоров' для украинских дронов: интервью с Жмайло

Накануне "дня победы" 9 мая и парада с участием кремлевского диктатора Владимира Путина в Москву стянуто рекордное количество средств ПВО. Из-за этого фактически оголились другие участки и появилось множество "коридоров" для украинских дронов. Будет ли удар по Москве? Учитывая повышенную концентрацию средств ПВО, вряд ли. Однако, Украина не будет учитывать просьбы партнеров не бить по тем или иным российским объектам, ведь адекватной компенсации за "неудары" наша страна не получает.

Что касается позиции западных партнеров Украины, в частности, относительно возможной сдачи украинских территорий якобы как залога мира, то, к сожалению, она базируется на том, что для них до сих пор поражение Украины выглядит более привлекательным, чем поражение России. Именно поэтому стойкость Украины в отстаивании своих интересов "начинает бесить".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Кремль все же решил проводить парад "победы" 9 мая, правда, в урезанном варианте. Накануне во время общения с президентом США Трампом глава Кремля Путин предложил перемирие именно на эту дату. В то же времяпрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии. по вашему мнению, действительно ли это перемирие нужно Кремлю именно для того, чтобы безопасно провести парад? И есть ли у Украины возможность нанести удар по одному лицу, которое будет находиться на Красной площади?

– Сто процентов это напрямую связано с безопасностью парада. Сокращенность парадов в Москве в исторической ретроспективе, с начала полномасштабного вторжения, связана с эффективностью наших ударов, как они говорят, "с оперативной обстановкой". Но что же такое эта "оперативная обстановка"? Это война с Украиной. Мы видим, как каждый год все меньше лидеров государств приезжает в Россию как раз из-за угрозы наших ударов.

Парадигма и позиция Путина уже не та, чтобы просить от Украины просто не бить. Потому что все просят – американцы, европейцы, не бить по НПЗ, но мы все равно бьем, потому что адекватной компенсации за наши неудары нет, нет адекватных предложений. А значит, мы огрызаемся, мы боремся за выживание. Как говорится, ничего личного.

Поэтому это сто процентов связано и завернуто в псевдомирную инициативу. Мы это используем для продвижения нашей позиции, подчеркивая полное и всеобъемлющее прекращение огня. Конечно, Россия на это точно не пойдет.

Относительно того, будем ли мы бить по Москве или не будем бить? Россия обнажила много участков. Мы видим и Туапсе, мы видим и Пермь. Все живое ПВО стянуто ближе всего к Москве, которая не то, что насыщена, но и перенасыщена средствами противовоздушной обороны. Остается также несколько локальных точек – Валдай, Елабуга и тому подобное.

Но после наших ударов, в частности, по Усть-Луге в Ленинградской области, есть вопросы к российской обороноспособности. Мы вышли на темпы производства, чтобы делать массированные воздушные атаки, и мы их делаем, несмотря на то, что большинство наших дронов все равно сбивается. Тем не менее, успешные удары по Туапсе, повторные удары, сегодня опять прилетело, нефтяные дожди, недовольство гражданских, стягивание силовиков, попытки удержать ситуацию под контролем...

То есть, мягко говоря, Украина может подпортить главный идеологический праздник России, "9 мая", который уже стал отдельным мифом, отдельной религией или квазирелигией в РФ.

Будем ли бить по Москве? Может, мы будем бить не по Москве, а по другим регионам, потому что из-за страха Путина еще больше средств ПВО перемещено именно в столицу РФ, и мы будем использовать это исключительно из соображений военной целесообразности, не больше и не меньше.

– Насколько я понимаю, для нас не важно, какую именно дату выбрать для атак – 9 мая, 8, 10 или какую-то другую, ведь только страна-агрессор привязывается к своим "сакральным" датам. Вы сказали, что Украина может воспользоваться тем, что большое количество средств ПВО сейчас сконцентрировано именно в Москве. Известно ли, откуда именно перевели эти средства ПВО, то есть какие именно объекты остались в России де-факто без прикрытия ПВО?

– Их точно не забрали с первой линии, то есть непосредственно с линии боевого соприкосновения, ведь это основная линия обороны. Была информация о нашем ударе по Екатеринбургу – это было рекордное расстояние, 1800 километров, – местные писали, что никакой противовоздушной обороны там не было. К тому же возник вопрос, вообще ли она там была, ведь наши дроны долетели туда без помех.

Так что на первом крае они их конечно оставят, а что касается других регионов, то средства ПВО точечно размещены в европейской части России. Думаю, уже давно все оголено за Уралом. К Москве и в дальнейшем будут стягивать ПВО. Откуда конкретно? Да отовсюду. Наши удары подтверждают, что и к 9 мая в российской противовоздушной обороне образовалось очень много дыр, очень много условно безопасных коридоров для нас.

– Президент Зеленский не впервые предложил долгосрочное прекращение огня. Вы не верите в то, что враг на это согласится, но если предположить, что на Кремль надавит Трамп или Путин решит, что этот шаг будет для него выгоден политически, предполагаете ли вы, что именно с этого может начаться реальное окончание войны в Украине?

– Нет, потому что пока Россия воюет, пока она не проиграла, война обеспечивает легитимность власти Путина, она удерживает систему под контролем, несмотря на растущие риски. Результатом этих рисков являются секторные отключения интернета в России, изучение опыта Китая, Северной Кореи, блокировка Telegram и тому подобное.

Россия будет воевать до последнего в надежде, что мир будет давить на Украину и, соответственно, ей удастся "сохранить лицо". Пока идет война, пока Россия не проиграла, это держит власть Путина. Поэтому нет, он не заинтересован в долгосрочном прекращении огня – он готов сжечь все, лишь бы только сохранить свою диктатуру.

– Вы сказали, пока Россия не проиграла, это будет продолжаться. Но именно в информационном поле Россия сейчас действует очень активно, в частности, пытается преувеличить свои успехи в войне против Украины на поле боя. К сожалению, эти нарративы звучат не только внутри самой России, а также и, например, в общении Путина с Трампом. Они продвигаются и в Европе. Возможно, недаром на днях канцлер Германии Мерц заявил, что Украине, возможно, придется отказаться от своих неоккупированных территорий Донетчины именно ради того, чтобы война прекратилась. По вашему мнению, действительно ли именно в информационном поле происходит гораздо более опасная для Украины война, чем на фронте?

– Смотрите, информационно-психологические операции, в первую очередь, направлены на европейские общества, народы, чтобы они давили на свои правительства, чтобы те отказывались от поддержки Украины, как бесперспективной, и склоняли нас к капитуляции. Лидеры государств руководствуются собственными интересами.

Причина этого единственная – у западного мира нет видения, что может быть с Россией без Путина, без его режима. Как будет контролироваться территория, кто будет контролировать ядерную кнопку, как будет обеспечиваться стабильность региона, когда вся эта архитектура просто начнет сыпаться и тому подобное.

Зато мы демонстрируем устойчивость, мы заявили, что не торгуем территориями, мы не проигрываем, мы держимся. Ситуация на фронте лучше, чем год назад, почему мы должны капитулировать, сдавать наши основные оборонительные укрепления? Потому что вы верите, что Путин не пойдет дальше, или в то, что он по крайней мере 3-4 года не пойдет, потому что у него нет сил? А что нам делать дальше с этим монстром? Вот это главное следствие, и мы это прекрасно понимаем.

Это не значит, что Мерц хороший или плохой, или Трамп хороший или плохой. Демонизация Трампа - это задача Демократической партии и тех структур, в том числе в Украине, которые получают от них финансирование. Зато Украина гнет свою линию и строит с США прагматичные отношения.

Но основная причина в том, что поражение Украины более приемлемый вариант, чем поражение России. В то же время Берлин делает конструктивные шаги и многое для поддержки Украины. Приход Мерца к власти серьезно и радикально изменил эту ситуацию.

Но все равно наша стойкость начинает бесить. Очень хочется говорить с Украиной, как в 1994 году, нагнуть ее и подписать новый "Будапештский меморандум". Но мы уже не в той позиции и, соответственно, требуем с нами считаться.

За счет единства, за счет стойкости высшего военно-политического руководства страны и президента, стойкости военных, – потому что на стойкости армии строится эта дипломатическая позиция, - единства общества, несмотря на противоречия, нас не могут заставить капитулировать. В этом весь наш секрет успеха.

