На Сумщине дрон армии РФ атаковал авто полиции: двое правоохранителей тяжело ранены

В Белополье, что на Сумщине, оккупанты атаковали дроном служебную машину полиции. В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения.

Видео дня

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Вражеский БПЛА попал в машину, когда полицейские выполняли служебные задачи. Из-за удара авто полностью уничтожено.

Раненых правоохранителей эвакуировали с места происшествия и передали медикам. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Российский террор жителей Сумщины

В Сумской области, из-за российского беспилотника, погиб 45-летний мужчина. Трагический случай произошел в Краснопольской общине – местный житель, по неосторожности, наступил на дрон.

Мужчина наткнулся на вражеский дрон случайно. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, 1 мая атаковали ракетами Кролевецкую общину Конотопского района. Из-за атаки ранены шесть человек. Троих травмированных госпитализировали, двое в тяжелом состоянии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Херсонской области российские оккупанты убили полицейского Виталия Кухарчука. Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона. Ему было 35 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!